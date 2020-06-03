Цену масок в кассах и торговых павильонах московского метро снизили с 30 до 20 рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Стоимость масок в кассах и торговых павильонах столичного метрополитена снизили до 20 рублей. С 4 июня такая цена будет установлена и в вендинговых автоматах московского метро, а также Московского центрального кольца (МЦК) и ж/д станциях, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичной подземки.

Ранее пресс-служба метро сообщала, что в кассах на каждой станции метро можно приобрести маску за 30 рублей, перчатки за 20 рублей. Кроме того, средства защиты продаются также в торговых павильонах и вендинговых автоматах.

"Цену на маски удалось снизить - производители и импортеры снизили закупочные цены, и Московский метрополитен в свою очередь это сделал немедленно <...> Ношение масок и перчаток в общественном транспорте является обязательным. Согласно предписанию Роспотребнадзора, это одна из главных мер защиты против вируса. Особенно это становится важно сейчас - так как ограничения постепенно снимаются и вместе с этим количество пассажиров в транспорте становится все больше", - сообщили в пресс-службе.

Пассажиров также попросили не снимать средства защиты на протяжении всей поездки. "Это залог нашей общей безопасности и приобретайте маски и перчатки, по возможности, до прихода в городской транспорт", - заключили в пресс-службе.

27 мая пресс-служба метрополитена сообщала, что продажи масок и перчаток в метрополитене снизились более чем на 70% по сравнению с первым днем обязательного ношения средств индивидуальной защиты (СИЗ). Это связано с увеличением числа пассажиров, заранее готовящихся и приобретающих маски с перчатками до входа в метро.

О ситуации

С 12 мая в общественном транспорте Москвы обязательно нужно быть в маске и перчатках. За нарушение установлен штраф. Появление только в маске или только в перчатках также считается нарушением.

Наличие масок и перчаток у пассажиров проверяют в три этапа. Сначала пассажиров проверяют контролеры ГКУ "Организатор перевозок", после чего осуществляется проверка посредством видеонаблюдения. Также соблюдение правил обеспечивают сотрудники полиции, которые в постоянном режиме проводят рейды на станциях и в переходах.