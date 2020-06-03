Движение на Филевской линии московского метро восстановлено

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Прерванное из-за падения дерева на пути движение поездов между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская" Филевской линии московского метро восстановлено. Об этом сообщается в среду в официальном Twitter столичной подземки.

"Дерево с пути удалено, движение поездов на Филевской линии (4) полностью восстановлено", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что временно нет движения поездов между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская", так как на пути упало дерево. При этом угрозы пассажирам не было, гражданам было рекомендовано пользоваться Арбатско-Покровской линией.