Будущую станцию метро Москвы "Славянский мир" украсят изображения животных из мифов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Станцию "Славянский мир" Коммунарской линии метро украсят изображения животных из славянской мифологии. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Ранее архитектурный облик станции, разработанный АО "Моспромпроект", утвердила Москомархитектура.

"Станцию выполнят в оранжево-серой гамме, на путевых стенах размесят изображения животных из славянской мифологии, а потолок украсят перекрещивающиеся рейки, в которые будут вмонтированы осветительные приборы. Довольно необычно будет выглядеть и наземный павильон станции, словно сложенный из гигантских каменных валунов. Возможно, кому-то он напомнит вход в древнюю пещеру. На его фасадах также будут тематические рисунки. Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, строящаяся Коммунарская линия обеспечит связанность запада и юго-запада Москвы, а также разгрузит Сокольническую и Калининско-Солнцевскую ветки метро", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Сергея Кузнецова.

В облике станции присутствуют славянские мотивы, в то же время создается ассоциация с древними пещерами, где археологи находили наскальные рисунки. Путевые стены, сложно сложенные из каменных блоков, выполнят из панелей ярко охристого и светло-серого цвета. Колонны и пол выполнят из кварца и гранита. Именно эти оттенки задают основную тему станции.

Для отделки вестибюлей будут применяться аналогичные материалы. Потолок выполнят из алюминиевых подвесных панелей, между ними разместят осветительные приборы. Интересная деталь - линейная раскладка плит пола и элементов потолка "направляют" пассажиров по пути следования к турникетам и выходам. Кассовый блок будет выделять яркой отделкой на фоне монохромной стены. Общая площадь сооружения составит порядка 11 тыс. кв. м.

Станция будет располагаться на территории поселения Мосрентген вдоль МКАД, с северо-западной стороны от торгового центра "Славянский мир", поэтому предусмотрен подземный переход из метро в ТЦ.