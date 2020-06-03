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Медики Москвы получают 4 млн единиц средств защиты в неделю с нового склада в ОЭЗ Москвы

Новый склад средств защиты для медиков является крупнейшим в Москве логистическим комплексом площадью более 17 тыс. кв. м

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Медицинские сотрудники в Москве еженедельно получают 4 млн единиц средств защиты с нового склада, который открылся на площадке ОЭЗ "Технополис "Москва". Об этом сообщила в среду журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новый склад средств индивидуальной защиты для медицинских работников является крупнейшим в Москве логистическим комплексом площадью более 17 тыс. кв. м. Он находится на площадке ОЭЗ "Технополис "Москва" в транспортной доступности ко всем городским клиникам, что позволяет сократить время поставки. Еженедельно в круглосуточном режиме осуществляется пополнение запасов и снабжение организаций.

"Еженедельно столичным медикам поставляют около 4 млн единиц средств индивидуальной защиты (СИЗ) с нового склада, открытого на юго-востоке столицы. Медицинские работники были первыми, кто столкнулся с эпидемией новой коронавирусной инфекции. Поэтому первостепенной задачей для нас было и остается до сих пор - уверенность в их безопасности. Мы стараемся обеспечивать медиков в полной мере средствами защиты, проводим регулярное тестирование на коронавирус", - сказала Ракова.

Она уточнила, что среди средств индивидуальной защиты, которые получают медработники больниц, поликлиник, лабораторий, КТ-центров и других медицинских организаций города - маски, перчатки, защитные костюмы и очки, респираторы, бахилы, средства дезинфекции и другие предметы. При этом на складе создан неснижаемый запас СИЗ в расчете на две-четыре недели.

На складе для контроля влажности и температуры установлены высокоточные датчики, которые позволяют хранить средства индивидуальной защиты в идеальном состоянии. Система видеонаблюдения на складе обеспечивает визуальный контроль помещений и территории и одновременно ведет запись.

Адресная система хранения помогает в максимально короткое время формировать индивидуальные комплекты исходя из потребности каждой медицинской организации. При приеме и погрузке продукции используется самое современное стеллажное оборудование и погрузочная техника, а также система штрихкодирования.

"Для работы склада была оперативно собрана проектная команда и привлечены профессиональные логисты с многолетним опытом работы. Сотрудники транспортной компании доставляют продукцию в медучреждения и помогают с разгрузкой. Ежедневно доставка осуществляется более чем по 10 адресам, также возможен самовывоз через специальный пункт выдачи. В июне доставка со склада будет проводиться более чем по 100 адресам еженедельно", - добавила Ракова.

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