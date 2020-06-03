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Проект "Московское долголетие" возобновил работу курсов в онлайн-режиме

Участники программы могут записаться на занятия через районный Центр социального обслуживания или по телефону горячей линии

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Власти столицы возобновили работу курсов в рамках проекта "Московское долголетие". Онлайн-курсы запустили в двух столичных вузах - Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова и Московском институте экономики, политики и права, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Участники проекта "Московское долголетие" смогут получить знания по философии и истории искусств, повысить уровень правовой грамотности, усовершенствовать навыки в области современных технологий и многое другое. Два онлайн-курса лекций запустили в Московском государственном университете им М.В. Ломоносова", - говорится в сообщении.

Как уточняется, юридический факультет возобновил работу курса "Правовая грамотность". Цикл лекций направлен на повышение уровня правовой культуры среди людей старшего поколения. Перед началом онлайн-занятий программа курса была доработана и добавлены темы, связанные с правовыми аспектами в условиях режима повышенной готовности. Занятия проходят дважды в неделю и продлятся до 8 июля, максимальное количество слушателей на лекции - 100 человек.

"Московский институт экономики, политики и права предлагает присоединиться к пяти онлайн-активностям. Занятия по каждому предмету проходят дважды в неделю", - отмечается в сообщении.

Участники проекта могут записаться на онлайн-занятия через районный Центр социального обслуживания или по телефону горячей линии +7 (495) 777-77-77.

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