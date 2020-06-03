Определены 10 финалистов конкурса на архитектурный облик двух станций метро в Москве

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Определены 10 финалистов Международного конкурса на разработку архитектурно-художественного облика станции "Проспект Маршала Жукова" Рублево-Архангельской линии и станции с рабочим названием "Кленовый бульвар - 2" Бирюлевской линии московского метрополитена, сообщила в среду пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Для разработки концепций будущих станций "Кленовый бульвар - 2" и "Проспект Маршала Жукова" мы отобрали 10 финалистов - три международных консорциума и семь российских архитектурных бюро. Это был непростой выбор, все проекты максимально интересны по дизайну и при этом обладают уверенными шансами на реализацию, хочу подчеркнуть, что, наряду с опытными архитекторами и мировыми звездами, в финал смогли выйти и совсем молодые команды. Приятно видеть таких специалистов в транспортном проектировании как Тимур Башкаев, а также консорциум во главе с бюро Zaha Hadid Architects", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Всего на конкурс зарегистрировались 330 претендентов. Из них 52 подали индивидуальную заявку, 61 - в составе 26 мультинациональных консорциумов, в числе которых компании из Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Китая, Латвии, Нидерландов, Польши, Узбекистана и даже Японии. "При выборе финалистов, помимо портфолио, эссе и предложенных участниками визуализаций, жюри уделяло особое внимание корреляции предложенных конкурсантами идей со сложившимся градостроительным и культурно-историческим контекстом районов расположения будущих станций. Также эксперты оценивали, насколько концепции отвечают запросам всех категорий населения и соответствуют высоким технологическим требованиям", - приводит пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

На финальном заседании в августе жюри определит победителей по двум станциям, которые получат право заключить контракт на разработку архитектурно-градостроительного решения, отметили в пресс-службе.

15 апреля 2020 года в Москве стартовал очередной открытый международный конкурс на разработку архитектурного облика перспективных станций на двух линиях московского метро - "Проспект Маршала Жукова" Рублево-Архангельской линии и "Кленовый бульвар 2" Бирюлевской линии. На втором этапе конкурса финалисты займутся доработкой своих конкурсных проектов в соответствии с требованиями расширенного технического задания, а затем предоставят финальные концепции.