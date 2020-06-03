Май 2020 года в Москве стал самым дождливым за последние 200 лет

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Май текущего года оказался не только аномально холодным, но и самым дождливым в Москве за всю историю метеонаблюдений - за месяц выпало 169,5 мм осадков при климатической норме 50 мм. Такие данные получили сотрудники Метеорологической обсерватории МГУ им. Ломоносова, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы вуза.

"Сотрудники Метеорологической обсерватории МГУ выяснили, что нынешний май в Москве выдался не только холодным, но и самым дождливым за последние 200 лет: выпало целых 169,5 мм осадков при климатической норме 50 мм", - говорится в сообщении.

Как рассказал ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко, только за последние три дня месяца, когда Москва находилась на северной периферии малоподвижного циклона с центром над Украиной, количество осадков достигло почти 103 мм. "Заметим, что климатическая норма осадков в мае составляет для Москвы 50 мм, так что осадков в этом году выпало почти в три с половиной раза больше обычного", - привели в пресс-службе слова Локощенко.

Там уточнили, что предыдущий рекорд по осадкам принадлежит маю 2015 года. По опорным данным Метеорологической обсерватории МГУ, тогда выпало 154,2 мм осадков. "Таким образом, рекорд продержался всего пять лет", - отметили в пресс-службе.

"Ну а самым дождливым месяцем в столице остается июль 1965 года, когда количество осадков достигло огромного значения - 222,2 мм", - добавили в пресс-службе.