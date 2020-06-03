Многие жители центра Москвы предпочли переждать пандемию на даче

Аналитики еженедельно обнаруживают и исследуют основные тенденции в жизни города, связанные с пандемией коронавируса. В этот раз они оценили изменение численности населения: из каких районов жители уехали, а в какие, наоборот, приехали жить в условиях самоизоляции. Для этого были использованы обезличенные данные одного из крупнейших мобильных операторов о количестве абонентов в Москве и их местоположении до введения ограничений - со 2 по 8 марта и после - с 6 по 12 апреля.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Жители центра столицы оказались наиболее склонны к тому, чтобы покинуть свои квартиры и отправиться соблюдать режим самоизоляции за городом. Об этом говорится в исследовании , которое совместно с ТАСС провели Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum.

"Многие жители столицы перед началом и в первые дни действия режима самоизоляции уехали в свои загородные дома и дачи. Больше всего уехавших - из центра столицы, в то время как отдаленные районы потеряли минимальное количество населения. В Новой Москве, где расположены дачи и загородные дома многих жителей столицы, численность населения выросла. Например, в Вороновском и Роговском поселениях население возросло соответственно на 59 и 49%",- рассказал представитель Московского центра урбанистики.

По его словам, изучение миграций и изменения структуры населения города во время пандемии позволяет лучше понять преимущества и недостатки различных локаций города. "Мы можем оценить степень адаптации городских локаций к потребностям жителей, сделать градостроительную политику более гибкой и устойчивой, направленной на достижение экономического и социального успеха территорий",- отметил собеседник агентства.

Распределение по районам

В исследовании отмечается, что наибольшее снижение показали Тверской район и Арбат - на 42,4% и 42,3% соответственно. За ними следуют Якиманка (35,2%), Басманный район (32,7%) и Замоскворечье (32,6%).

"Сокращение населения характерно и для удаленных районов Москвы, что связано с большим количеством приезжих - мигрантов, студентов, сезонных рабочих, уехавших после начала пандемии в свои регионы и страны. К таковым относится Капотня, где расположен рынок "Садовод", дающий работу мигрантам, а также районы общежитий крупных вузов, например, Тропарево-Никулино и Раменки", - уточнил собеседник агентства.

Наименьшее сокращение численности население отмечено в районах Некрасовка - на 6,6% и Силино - на 9,1%. В этом же списке Крюково (9,2%), Южное Медведково (9,5%) и Лосиноостровский (9,7%).

"Подобное распределение по районам Москвы объясняется несколькими факторами. К примеру, это более высокий уровень доходов жителей центра, которые имеют загородные дома, обеспеченные необходимой инфраструктурой для долгого проживания, а также значительные накопления для жизни за городом. Также доля жителей, занятых в отраслях, которые наиболее адаптированы к удаленной работе, в центре выше, чем в периферийных районах Москвы", - пояснил представитель Московского центра урбанистики.

Семьи с дошкольниками

Авторы исследования также оценили, как изменилась доля в населении района родителей с детьми до семи лет до и во время пандемии. "Для этой категории жителей характерна меньшая мобильность, чем для других групп населения: процент уехавших среди них гораздо меньше, а доля в населении районов заметно выросла в период пандемии", - рассказал собеседник ТАСС.

При этом в центре, где отмечается наибольшее число уехавших, доля таких семей выросла больше, чем в отдаленных районах. Аналитики объясняют это финансовой нагрузкой, которую несет для семьи содержание детей, и отсутствием необходимой инфраструктуры для обучения, воспитания детей за городом, а также низким уровнем развития социальной инфраструктуры.

Больше всего увеличилась доля родителей с детьми до семи лет в районах Тверской - 1,22% и Якиманка - 1,16%. За ними следуют Донской (1,1%), Басманный (1,06%) и Замоскворечье (1,04%). Наименьший рост показали районы Некрасовка - 0,19% и Силино - 0,2%. В этой же пятерке Бирюлево Западное (0,21%), Южное Медведково (0,22%) и Крюково (0,24%).

Переждать пандемию

Как отметил руководитель Московского центра урбанистики Сергей Капков, в конце марта - начале апреля столицу покинули, по оценкам аналитиков, более 1,5 млн человек, "значительная часть которых решила переждать пандемию за городом". "Распределение выехавших по районам не было равномерным. Больше всего жителей недосчитались районы центра, районы с крупными студенческими общежитиями, а также районы концентрации мигрантов. Прирост населения характерен для районов Новой Москвы с загородными домами и дачами",- сказал он ТАСС.

Капков добавил, что информация мобильных операторов подтверждается банковскими данными. "Согласно Tinkoff CoronaIndex, обороты продуктовых магазинов в Москве сократились на 10,8% в апреле к февралю 2020 года, в мае - на 6%. В Московской области в апреле обороты выросли на 2%, а в мае на 20,2%. Еще одним подтверждением оттока населения из Москвы служат поисковые запросы, связанные с пропусками для выезда из столицы. В апреле "Яндекс" насчитывал почти 3 млн таких запросов, а в мае, без учета последней недели, - 2 млн", - рассказал он.