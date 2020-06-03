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МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в Москве

Порывы ветра могут достигать 17 м/с
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшее время в Москве, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 19:00 мск 3 июня до 10:00 мск 4 июня в Москве ожидается сильный, местами очень сильный дождь. В отдельных районах гроза, усиление ветра до 17 м/с", - сказали в ведомстве.

Ранее аналогичное предупреждение было распространено в Подмосковье.

В МЧС порекомендовали по возможности переждать грозу дома. Находясь на улице, не прятаться под одиночными деревьями.

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