{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Такси, "Газель" и бензовоз попали в ДТП на МКАД

По данным источника в экстренных службах, перекрыты две полосы движения

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Такси, "Газель" и бензовоз столкнулись на МКАД на западе Москвы, перекрыто две полосы движения, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"ДТП с участием такси, "Газели" и бензовоза произошло на западе столицы на МКАД. Бензовоз был без горючего в грузовом отсеке. Перекрыто две полосы движения", - сказал собеседник агентства.

Одного пострадавшего в "Газели" зажало помятыми конструкциями, его вытащили и передали медикам.

Пострадали водитель и пассажир "Газели". Оба госпитализированы, у одного перелом ноги, у второго черепно-мозговая травма.

Теги
Россия
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве умерли 64 пациента с коронавирусом
Число умерших в столице достигло 2 749
Читать полностью