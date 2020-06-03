Такси, "Газель" и бензовоз попали в ДТП на МКАД

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Такси, "Газель" и бензовоз столкнулись на МКАД на западе Москвы, перекрыто две полосы движения, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"ДТП с участием такси, "Газели" и бензовоза произошло на западе столицы на МКАД. Бензовоз был без горючего в грузовом отсеке. Перекрыто две полосы движения", - сказал собеседник агентства.

Одного пострадавшего в "Газели" зажало помятыми конструкциями, его вытащили и передали медикам.

Пострадали водитель и пассажир "Газели". Оба госпитализированы, у одного перелом ноги, у второго черепно-мозговая травма.