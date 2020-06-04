Более 3 тыс. компаний в Москве подали документы на получение субсидии

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Документы на получение субсидий оформили более 3 тыс. столичных компаний, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"За два месяца специалисты обработали 25 тыс. обращений. Сейчас готовят документы или уже подали их больше 3 тыс. компаний", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Только за прошлую неделю было одобрено 47 заявок по различным субсидиям общим объемом свыше 64 млн рублей, а всего за апрель и май отраслевые комиссии вынесли решение о выделении субсидий и грантов для малого и среднего бизнеса на общую сумму около 288 млн рублей.

"Создание фронт-офиса позволило оперативно обрабатывать заявки предпринимателей и сопровождать весь процесс от их первичного обращения до непосредственного получения денежных средств от города", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

В рамках организации фронт-офиса был создан информационный сервис, где собрана полная информация о всех 13 действующих видах поддержки бизнеса. Здесь же можно оставить заявку на получение выплат или позвонить напрямую в кол-центр. Операторы ответят на вопросы по финансовым мерам поддержки от города и помогут подобрать подходящую субсидию.

Также на этом информационном ресурсе появился онлайн-сервис для подбора субсидий. Пользователям достаточно ввести ИНН своей компании или индивидуального предпринимателя, а система предложит меры поддержки, на которые они могут претендовать. Для самых востребованных субсидий созданы чат-боты, которые позволяют оставить заявку и получить ответ на первичные вопросы онлайн в популярных мессенджерах.