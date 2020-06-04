Власти Москвы уничтожат все данные "Социального мониторинга" и системы пропусков

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Власти Москвы не планируют сохранять данные приложения "Социальный мониторинг" и системы цифровых пропусков, после пандемии коронавируса их уничтожат. Об этом заявил в интервью ТАСС мэр столицы Сергей Собянин.

"Все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены, - заверил он. - Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и, по сути, является нарушением прав граждан".

При этом, по его словам, в период режима самоизоляции стало очевидно, что электронные сервисы и госуслуги, сервисы для работы на "удаленке", образовательные порталы и другие подобные инструменты получат мощный толчок в развитии.

Кроме того, добавил мэр, современные иммуноферментные лаборатории с огромной производительностью также сослужат в дальнейшем хорошую службу для управления эпидемическими процессами, не только в случае с коронавирусом.

"Во многом неповоротливая машина госрегулирования станет более подвижной. Многие процессы пойдут быстрее. И самое главное, отпадет всякая шелуха ненужной суеты. Мы больше будем ценить жизнь и простые человеческие радости", - заключил Собянин.

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