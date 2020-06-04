Волонтеры центра "Моя карьера" выполнили 28 тыс. поручений москвичей с начала самоизоляции

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Волонтеры штаба центра "Моя карьера" во время действия режима самоизоляции взяли на себя заботу о москвичах из группы риска, куда вошли горожане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. За два месяца волонтеры выполнили уже 28 тыс. поручений москвичей, сообщила журналистам в четверг заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции заставила нас по-новому посмотреть на организацию работы волонтеров. За короткий срок мы сформировали совершенно новую систему помощи, начиная от приема заявки до оказания конкретной услуги, мы выстроили дистанционную работу с волонтерами так, чтобы во главе стояла безопасность москвичей. С начала введения ограничительных мер тысячи москвичей на самоизоляции доверили волонтерам решение своих проблем, которые выполнили более 28 тыс. поручений. Я искренне благодарна волонтерам за то, что они ежедневно делают жизни людей на самоизоляции легче, в очередной раз доказывая, что Москва - это добрый город", - отметила Ракова.

По ее словам, чтобы сделать жизнь жителей столицы максимально комфортной и безопасной, 1,5 тыс. социальных волонтеров ежедневно доставляют продукты и лекарства, а также помогают ухаживать за домашними животными пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями, находящимися на самоизоляции.

"Начиная с 26 марта больше всего заявок пришло на помощь волонтеров в выгуле собак - таких просьб было исполнено почти 14 тыс. Еще около 300 также касаются домашних питомцев: волонтеры относят животных к ветеринару, покупают корм, устраивают на передержку. В равной степени востребованы услуги по доставке продуктов и лекарств - в общей сложности таких запросов было выполнено 13 тыс. Еще более 800 заявок связаны с покупкой и доставкой товаров первой необходимости", - рассказала заммэра.

Ракова отметила, что волонтеры бережно подходят к исполнению просьб москвичей из группы риска. Такая работа всегда сопровождается индивидуальным подходом к каждому человеку. Зачастую добровольные помощники делают даже больше того, что требуется по заявке, иногда приходится исполнять нестандартные просьбы.

"В настоящий момент самый активный по числу выполненных заявок - ЮЗАО, количество исполненных поручений там достигает 5,5 тыс. На втором месте ЦАО - в этом округе волонтеры выполнили на сегодняшний день чуть больше 3 тыс. поручений. Третье место по количеству заявок поделили между собой ВАО, ЗАО и СВАО, где количество добрых дел у каждого округа составило примерно 2,8 тыс.", - заключила заммэра.

Чтобы получить необходимую услугу, горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями нужно позвонить на горячую линию комплекса социального развития Москвы: 8 (495) 870-45-09. Социальные работники или волонтеры помогут с покупкой и доставкой на дом лекарственных средств, продуктов питания, товаров первой необходимости, выгулом домашних питомцев, доставкой в пределах Москвы и Московской области твердого топлива для жилого и садового дома без центрального отопления.