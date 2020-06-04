Коронавирусные временные стационары останутся в Москве до массовой вакцинации

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Временные стационары для пациентов с коронавирусом останутся в Москве до массовой вакцинации. Об этом сообщил в интервью ТАСС мэр столицы Сергей Собянин.

"Временные медицинские центры получились высокого уровня. Они будут сохранены вплоть до проведения массовой вакцинации населения как страховка на случай второй волны. Этот резерв позволит нам смелее возвращать капитальные больницы в режим нормальной плановой работы, что очень важно", - сказал Собянин.

По его словам, с помощью других городских служб система здравоохранения, включая амбулаторное и стационарное звено, скорую и неотложную помощь, была перестроена на борьбу с коронавирусом, но при этом справилась и с плановой помощью, в том числе при онкологических заболеваниях. При активном участии федеральных и частных клиник в Москве была создана крупнейшая в мире система оказания стационарной помощи тяжелобольным пациентам с коронавирусной инфекцией, отметил мэр.

Кроме того, напомнил Собянин, с помощью искусственного интеллекта в Москве была создана программа диагностики коронавирусных пневмоний с точностью свыше 90%.

Пандемия выявила сильные стороны столичной системы здравоохранения, подчеркнул он. Московская медицина по сравнению с многими развитыми странами и городами проявила себя очень достойно, добавил мэр.