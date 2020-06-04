В Москве еще пять коронавирусных стационаров возобновят оказание плановой помощи

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Еще пять городских стационаров в столице, ранее перепрофилированных для госпитализации пациентов с коронавирусом, вернутся к нормальному режиму работы. Об этом сообщила журналистам в четверг заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Ситуация с коронавирусом в Москве постепенно стабилизируется, больничные мощности для пациентов с COVID-19 в таком объеме уже не требуются. Сейчас в Москве создан резервный коечный фонд на базе пяти временных госпиталей, который дает нам возможность постепенно возвращать ранее перепрофилированные стационары к привычной работе. Для этих целей в госпиталях для ветеранов войн №1, 2 и 3, а также в клинических больницах имени Давыдовского и Жадкевича в общей сложности освободится более 2,8 тыс. коек. В целом, общий коечный фонд обратно перепрофилированных стационаров составит практически 6 тыс. коек", - сказала Ракова.

Она добавила, что на этой неделе уже начались работы по возвращению к стандартному режиму пяти перепрофилированных под лечение коронавируса стационаров. Это госпиталь на Шаболовке, клинические больницы им. Плетнева, им. Мухина, им. Демихова и №31. В общей сложности в этих медучреждениях освободится более 3 тыс. коек, сейчас в больницах проходят подготовительные работы перед открытием для оказания стандартной помощи.

"В настоящее время в эти пять стационаров новые пациенты с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее бригадами скорой помощи уже не поступают. Учреждения готовятся провести необходимый демонтаж временного оборудования и начать масштабную санитарную обработку.

В соответствии с временным стандартом койки в палатах будут устанавливаться с увеличенными расстоянием. В помещениях будет предусмотрено дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха", - сообщила заммэра.

Режим работы после пандемии

Ракова сообщила, что поступление пациентов будет осуществляться с соблюдением масочного режима и всех мер социального дистанцирования. Госпитализация будет осуществляться через отдельный вход здания больницы, с интервалом между пациентами не менее 15 минут и проведением дезинфекции.

"Перед началом работы по основному профилю тестирование на коронавирусную инфекцию пройдет весь медицинский персонал учреждений. Сотрудники будут проходить исследования на COVID-19 еженедельно. Тестирование будут проходить и пациенты стационаров. Плановое лечение в стационарах начнут только после получения отрицательных результатов анализов на COVID-19", - сказала она.

Заммэра уточнила, что на это время размещение пациентов будет проводиться с соблюдение строгих требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Первые дни пациенты будут размещаться в отдельных палатах и проходить полный курс обследований на коронавирусную инфекцию.

"Состояние помещений будет приведено в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Для этого сотрудники специальной службы проведут заключительную дезинфекцию помещений, оборудования, вентиляционных систем", - сказала заммэра.

По ее словам, такая дезинфекция проводится средствами, рекомендованными именно для предотвращения распространения COVID-19. Далее в медорганизациях будет осуществляться профилактическая и текущая дезинфекция с обработкой высококонтактных поверхностей не реже двух раз в день. Кроме того, для персонала и пациентов установят дополнительные бесконтактные дозаторы и смесители с некистевым управлением для гигиены рук.