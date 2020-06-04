Эксперты подтвердили историческую ценность особняка работы Шехтеля на Спиридоновке

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Специалисты Мосгорнаследия подтвердили историческую и художественную ценность особняка мецената Саввы Морозова на Спиридоновке авторства архитектора Федора Шехтеля. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Мосгорнаследие утвердило предмет охраны еще одного уникального памятника архитектуры в центре столицы - особняка знаменитого фабриканта и мецената Саввы Морозова. Эксперты подтвердили историческую и художественную ценность фасада здания и его интерьеров, кованной металлической ограды с воротами и шести садовых скульптур во дворе", - говорится в сообщении.

Двухэтажный особняк с чертами английской неоготики был построен в конце XIX века по проекту архитектора Федора Шехтеля. Над убранством залов работал художник Михаил Врубель. Здание в качестве подарка жене заказал меценат Савва Морозов, она владела особняком до 1909 года, затем продала его коллекционеру и меценату Михаилу Рябушинскому. В советские годы дом национализировали, с 1929 года в здании размещался Наркомат иностранных дел. Сегодня в историческом особняке располагается Дом приемов Министерства иностранных дел России. В 1996 году здесь прошла встреча стран "Большой восьмерки".

"После проведения научных исследований был определен и утвержден предмет охраны, куда вошли все ценные элементы, формирующие исторический облик уникального здания", - цитирует портал руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова. В частности, ценными признаны композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, парадный вход с проездными стрельчатыми арками, две террасы, лестницы, лепной и резной декор, а также художественный металл конца XIX века, включая литые чугунные ограждения балконов, террас, завершения водостоков в виде масок, горгулий и скульптура химеры на ограждении одного из балконов.

По словам главы Мосгорнаследия, теперь все реставрационные работы в доме будут проводиться с учетом утвержденного предмета охраны.