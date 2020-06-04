Около 3 тыс. летних кафе планируют открыть в Москве в 2020 году

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Около 3 тыс. летних кафе планируется открыть в Москве в 2020 году, рабочие приступили к монтажной работе. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и общественно-земельных отношений столицы.

"Ежегодно на весенне-летний период в Москве открываются около 3 тыс. летних кафе, которые пользуются большой популярностью у горожан. В этом году из-за угрозы распространения пандемии [коронавируса] сезон работы летних веранд был перенесен, приступить к монтажу конструкций рестораторы смогли только на днях. Дата открытия летних кафе еще не определена, но нам важно быть готовыми к ослаблению ограничений, чтобы как можно быстрее восстановить экономическую активность и привычный москвичам уровень сервиса", - приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он добавил, что основным условием начала работы будет соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора: наличие средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты, контроль измерения температуры сотрудников и посетителей, соблюдение дистанции - столы должны быть установлены на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

Основанием к размещению сезонного объекта является включение кафе в городскую схему размещения. Земельный участок под размещение летней веранды предоставляется на безвозмездной основе, необходимо только обратиться за получением госуслуги и через 30 дней получить уведомление о включении в схему размещения. Все внутренние межведомственные согласования осуществляются в рамках государственной услуги и не являются обременительными для рестораторов.

"Сезон летних кафе обычно длится до 1 ноября, все это время Госинспекция по недвижимости будет осуществлять контроль за соблюдением правил работы и мер безопасности. Демонтаж всех конструкций должен быть выполнен до 15 ноября", - приводятся в материале слова начальника государственной инспекции по недвижимости Владислава Овчинского.