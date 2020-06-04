Суд в Москве отказался рассматривать вопрос об аресте главреда "Таких дел" Лотаревой

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы отказался рассматривать дело об административном правонарушении главреда издания "Такие дела" Анастасии Лотаревой за участие в пикете у здания ГУ МВД Москвы в поддержку журналиста Ильи Азара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Тверским районным судом вынесено определение о возврате в ОМВД России по Тверскому району Москвы протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, в отношении Лотаревой Анастасии, и других материалов дела в связи с неправильным составлением протокола об административном правонарушении", - сказали в пресс-службе.

Тверской суд Москвы 28 мая арестовал Азара на 15 суток за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение законодательства о митингах"). В этот же день в поддержку Азара прошла серия пикетов у здания ГУ МВД Москвы. В ней приняла участие и Лотарева.

Арестованный до 6 июля Воронцов обвиняется в вымогательстве, вину он не признает. По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. Заявитель отказался платить, и дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях. Также Воронцов проходит подозреваемым по делу о распространении порнографических материалов.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.