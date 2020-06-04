Жара выше 30 градусов может прийти в Москву на следующей неделе

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве может подняться до 31 градуса тепла 10 июня. Однако прогноз пока что предварителен, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если посмотрите на наш сайт (Гидрометцентра - прим. ТАСС), то вы увидите 26-31 градус в среду. Это сумасшедшая температура, конечно. Но пока что это предварительно", - сообщил он.

По словам Вильфанда, вероятность 30-градусной жары в Москве на следующей неделе велика, но метеорологи относятся к этому прогнозу с осторожностью. Практическая заблаговременность детализированных по дням среднесрочных прогнозов составляет пть-шесть суток, а здесь речь идет о семи сутках, поясняет метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в пятницу днем в Москве ожидается 19-21 градус тепла, в субботу - 22-24 градуса тепла, в воскресенье - 25-27 градусов тепла, в понедельник и вторник - 23-28 градусов тепла.