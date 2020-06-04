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Пассажиропоток в общественном транспорте Подмосковья за неделю вырос на 14%

Власти региона отмечают, что при увеличении числа пассажиров на линии будут оперативно выведены резервные автобусы

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Общее количество пассажиров в общественном транспорте Московской области увеличилось на 14% по сравнению с прошлой неделей. При дальнейшем увеличении пассажиропотока на линии планируется выводить резервные автобусы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"На маршрутах общественного транспорта Подмосковья общее число пассажиров увеличилось на 14% по сравнению с предыдущей неделей. Прогнозируется дальнейшее увеличение числа пассажиров в транспорте региона в связи с послаблением ограничений. При увеличении числа пассажиров в транспорте на линии будут оперативно выведены резервные автобусы", - говорится в сообщении.

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При этом в пресс-службе добавили, что по сравнению с началом марта в общественном транспорте региона пассажиропоток сократился на 64%. Отмечается, что число школьников в автобусах области сократилось на 99%, а льготных категорий граждан - на 73%.

"Напомним, что в общественном транспорте Московской области и Москвы необходимо надевать маску. Без индивидуальных средств защиты водитель имеет право отказать пассажиру в перевозке. Если у пассажира нет с собой маски, то он может ее приобрести в автобусе или на автостанции", - добавили в ведомстве.

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