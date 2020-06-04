Бизнес-омбудсмен Москвы предлагает разрешить работу части водного транспорта

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева предлагает разрешить работу части предприятий по обслуживанию и эксплуатации инфраструктуры водного транспорта - баз маломерных судов, не связанных с перевозкой пассажиров. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе аппарата уполномоченного.

Минеева пояснила, что работа бизнеса по эксплуатации и обслуживанию инфраструктуры водного транспорта в Москве была приостановлена указом мэра Москвы Сергея Собянина от 5 марта 2020 года. В связи с этим к ней стали поступать обращения от представителей этого сегмента.