Бизнес-омбудсмен Москвы предлагает разрешить работу части водного транспорта

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева предлагает разрешить работу части предприятий по обслуживанию и эксплуатации инфраструктуры водного транспорта - баз маломерных судов, не связанных с перевозкой пассажиров. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе аппарата уполномоченного.
Минеева пояснила, что работа бизнеса по эксплуатации и обслуживанию инфраструктуры водного транспорта в Москве была приостановлена указом мэра Москвы Сергея Собянина от 5 марта 2020 года. В связи с этим к ней стали поступать обращения от представителей этого сегмента.
"Предлагаю исключить из приостановленной деятельности водного транспорта эксплуатацию (использование) маломерных судов, не связанную с перевозкой пассажиров, с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при нахождении на судах и при посещении объектов водной инфраструктуры, а также их стояночных баз", - приводит ее слова пресс-служба.
Бизнес-омбудсмен также предложила предусмотреть возможность выдачи цифровых пропусков для передвижения на таких судах.
В Москве с 29 марта начал действовать режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом, в результате чего были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, стали недоступны для прогулок парки. Однако в последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемическая ситуация начала улучшаться. В частности, вновь открылись многие объекты сферы услуг и торговли, а горожанам разрешили гулять по графику, чтобы избежать большого скопления людей.