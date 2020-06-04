Собянин: проходка правого тоннеля между станциями "Рижская" и "Савёловская" БКЛ завершена

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг принял участие в церемонии завершения проходки правого перегонного тоннеля между станциями "Рижская" и "Савёловская" Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

"Мечта о БКЛ начинает приобретать все больше и больше свои реальные черты, сегодня проходка сделана на 80% от всего объема работ, выполнено 54% общестроительных работ", - сказал Собянин.

По его словам, участок, на котором завершилась проходка тоннеля, соединит Некрасовскую ветку метро и участок БКЛ от "Делового центра" до "Петровского парка". "Таким образом, это будет полноценный большой участок БКЛ, примыкающий к радиальным линиям метро. Планируем закончить в конце 2021 года - начале 2022 года", - отметил Собянин.

По его словам, перегонные тоннели БКЛ между "Рижской" и "Савеловской" - одни из самых сложных в строительстве. "Они проходят под двумя линиями метро, под тремя направлениями железной дороги, под действующими станциями, поэтому требуется максимально кропотливая аккуратная работа. Часть проходки выполняется вручную, но, в основном, тоннелепроходческими щитами", - сказал мэр Москвы. Он добавил, что есть участки линии на глубине до 75 м.

В свою очередь генеральный директор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков рассказал, что проходка левого тоннеля этого участка линии завершится в сентябре. "Северо-восточный участок, с точки зрения строительства перегонных тоннелей, будет закончен в сентябре этого года. Дальше пойдут плановые работы по строительно-монтажным работам станционных комплексов", - отметил Жуков.

О ходе строительства

Строительство участка Большой кольцевой линии метро от станции "Нижегородская" до станции "Савёловская" было начато в 2015 году, его длина составляет 14 км, он будет включать станции "Нижегородская", "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская", "Сокольники", "Рижская", "Марьина Роща".

Строительство правого перегонного тоннеля между "Рижской" и "Савёловской" началось в декабре 2018 года, он является одним из самых глубоких в столичной подземке.

Открытие северо-восточного участка Большой кольцевой линии от станции "Нижегородской" до станции "Савёловская" позволит улучшить транспортное обслуживание жителей и приезжающих работать в районы Марьина Роща, Мещанский, Сокольники, Басманный, Соколиная Гора, Лефортово, Косино-Ухтомский и Некрасовка с населением более 750 тыс. человек, а также снизить нагрузку на центральные участки Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Калининской и Люблинско-Дмитровской линий метрополитена, улучшить транспортную доступность Савёловского и Рижского вокзалов; сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети примерно на 10-15%.