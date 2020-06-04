Тест системы онлайн-голосования в Москве планируется провести после 12 июня

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Тестирование московской системы дистанционного голосования планируется провести после 12 июня. Об этом сообщил в четверг начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"На данный момент мы готовы с завтрашнего дня, 5 июня, открыть запись для граждан, желающих принять участие в дистанционном электронном голосовании. Связали учетные записи на портале мэра и правительства Москвы с регистром жителей, теперь у них есть и техническая, и нормативная возможности для голосования <...> Можем провести тестовое голосование. Мы пока планируем его на неделю, которая будет после 12 июня", - сказал Костырко на заседании Центральной избирательной комиссии в дистанционном формате.

Он отметил, что вопросы и бюллетень для такого тестирования пока не утверждены. Кроме того, по его словам, при сверке данных избирателей из реестра с базой учетных записей на mos.ru были выявлены небольшие расхождения данных, связанные со сменой их постоянного места жительства. "Подготовлен определенный набор разъясняющих материалов, который предлагаем распространять как в сети Интернет, так и на традиционных носителях, как откроется запись на участие в голосовании", - заключил Костырко.

Эксперимент по электронному голосованию был проведен в трех из 45 одномандатных округов Москвы на выборах в Мосгордуму седьмого созыва, которые состоялись 8 сентября 2019 года. Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не произошло взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Для хакеров, которые взломали бы систему электронного голосования в ходе ее тестирования перед выборами в Мосгордуму седьмого созыва, было объявлено вознаграждение в размере 2 млн рублей. Обещанный денежный приз был поделен между IT-специалистами, указавшими на слабости в системе онлайн-выборов.

О голосовании

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля. Ранее в понедельник Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

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