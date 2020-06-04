Москвичи смогут оформлять пропуска для поездки в МФЦ без ограничений на их количество

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Жители Москвы должны будут оформлять цифровые пропуска для поездки на любом виде городского транспорта в центры госуслуг, при этом ограничений на их количество не будет. Об этом говорится в тексте указа мэра столицы.

"Внести изменение в указ Мэра Москвы от 11 апреля 2020 года "Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве. <…> Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях получения государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели", - говорится в тексте указа.

В документе уточняется, что в пропуске, помимо личных данных, нужно будет также указать адрес МФЦ.

В Москве с 29 марта введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, недоступны для прогулок парки, а для всех горожан действует режим самоизоляции. Однако в последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемиологическая ситуация начала улучшаться. Например, с 12 мая открыты промпредприятия и стройки, с 25 мая посетителей принимают 88 из около 130 центров госуслуг, а также стали доступны автомобили каршеринга, но сроком аренды не менее пяти дней.

По указу мэра от 27 мая, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня включительно. При этом с 1 июня власти Москвы начинают второй этап смягчения ограничений, вновь откроются предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки.

В новость внесены изменения (16:23 мск) - добавлена информация по тексту.