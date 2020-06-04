Очистное сооружение "Мосводостока" оформят в стиле компьютерной игры Minecraft

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Фасады нового очистного сооружения "Мосводостока" на Ленинской слободе в столице оформят в стилистике 8-битной компьютерной игры, сообщила в четверг пресс-служба Москомархитектуры.

Как уточняется на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, "очистное сооружение на Ленинской слободе будет напоминать здание из Minecraft". Это видеоигра, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном. В ней игрок, оказавшись на пустом поле, в лесу или в горах, создает для себя жилище и предметы быта из имеющихся в игровом мире материалов и старается выжить. Как сообщалось, Minecraft входит в число самых продаваемых игр в истории.

"Утилитарное по функции очистное сооружение решено выполнить в необычном стиле: фасады покроют алюминиевыми панелями и декоративной силикатной штукатуркой черно-желтого цвета. За счет пиксельных деталей строение будет походить на зарисовку из компьютерной игры. Для Москвы - действительно необычный опыт работы с подобными объектами, и я очень приветствую такие проекты", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы, первого зампредседателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Очистное сооружение построят по адресу: улица Ленинская слобода, владение 26/41. Проектировщиком выступает компания "Инжстройэксперт". Блок очистных сооружений будет объединять подземную резервуарную часть и наземную техническую, где разместят основные механизмы по очистке воды. Его общая площадь составит порядка 1 тыс. кв. м.