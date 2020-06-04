Дом Лазарик-Шанявского на Арбате в Москве отреставрируют по программе капремонта

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Согласована реставрация доходного владения А.А. Лазарик-А.Л. Шанявского на Старом Арбате в Москве, где 1865 году открылась первая в городе амбулатория и располагалось Общество русских врачей, сообщили в четверг в пресс-службе Москомэкспертизы, добавив, что позже меценат Альфонс Шанявский организовал в здании меблированные комнаты, поначалу носившие название "Гуниб", а затем "Столица".

"Доходное владение А.А. Лазарик-А.Л. Шанявского является выявленным объектом культурного наследия. Изначально в основу здания легли палаты XVIII века, которые в XIX веке <...> перестроили в трехэтажный дом в стиле позднего классицизма. Основные проектные решения предусматривают очистку кирпичной поверхности фасада, <...> обновление штукатурного слоя и последующую окраску", - говорится в сообщении.

В рамках внутренних работ в общедомовых помещениях заменят окна, при этом будут установлены аналоги исторических - деревянные со стеклопакетом. В одном из подъездов обновят двери - входную и тамбурную. В вестибюле и на лестничных клетках отремонтируют стены, потолок и элементы декора, восстановят исторический пол, в том числе на межэтажных площадках и в тамбурах.

"Также будут восстановлены декоративные элементы наружной отделки и арка, произведен демонтаж и расчистка облицовочных плит цоколя из натурального гранита с нумерацией и замена поврежденных", - приводятся слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова. Предусмотрена также замена системы электроснабжения, магистральных трубопроводов, холодного водоснабжения, систем канализации и отопления.