В Москве не планируют использовать временные медцентры для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Временные медицинские центры, созданные в Москве для лечения пациентов с коронавирусов, пока будут оставаться в резерве, так как достаточно существующих стационаров. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

"Временные медицинские центры, которые мы создали, они находятся в резерве, и мы пока их использовать не собираемся, только в каких-то экстренных случаях, например, ремонта основных корпусов и так далее. Но в целом они будут зарезервированы. Мы по-прежнему будем оказывать основную помощь по коронавирусу в нормальных стационарных условиях высокотехнологичных московских больниц", - сказал он.

По словам Собянина, если бы не было создано такого резерва из временных медицинских центров, то сейчас было бы сложнее выводить основные клиники из-под нужд в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией и возвращать их к плановому приему больных по профилю.

"Мы были бы вынуждены больше держать обычные стационары. А так как у нас такой запас есть, мы можем смелее выводить стационары из "ковидной истории", имея в виду, что, если какой-то всплеск будет, у нас в запасе есть медицинские центры, временно созданные, но достаточно качественно", - отметил он.

В Москве, которая находится на первом месте в стране по числу пациентов с коронавирусом, заразились 189 214 человек, в том числе 1 998 за последние сутки. Выздоровели всего в городе 94 715 заразившихся, умерли 2 749. Число выздоровевших за последние сутки вновь превысило количество заразившихся и составило 3 061 человек. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.

В новость были внесены изменения (18:36 мск) — добавлены подробности по тексту.