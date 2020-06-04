В Москве в 2020 году намерены реконструировать 37 поликлиник из 50 планируемых

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Реконструкцию 37 поликлиник проведут в Москве в этом году, в 12 из них работы уже начаты. Об этом в четверг заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее власти Москвы выделили порядка 40 млрд рублей на капитальный ремонт 135 поликлиник, который проведут в Москве с 2020 по 2023 год. Ремонт 50 зданий столичных поликлиник должен был начаться в 2020 году.

"Огромный проект. Мы приняли решение, когда началась история с коронавирусом, уже готовый к старту проект затормозить по реконструкции поликлиник, так как в этой ситуации и так система здравоохранения работала с перегрузкой", - сказал Собянин. По его словам, строители продолжали ремонтные работы в 12 поликлиниках, в которых уже была начата реконструкция. "Сейчас мы можем вернуться еще к 25 объектам. То есть 37 поликлиник зайдут в реконструкцию [в этом году]. Мы не отказываемся от этого проекта, но часть того, что мы планировали в этом году, перенесем на следующий год", - добавил мэр.

В Москве с 29 марта введен режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. В результате чего были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, стали недоступны для прогулок парки. Однако в последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемическая ситуация начала улучшаться. Например, с 12 мая открылись промпредприятия и стройки, с 25 мая посетителей начали принимать 88 из около 130 центров госуслуг, также стали доступны автомобили каршеринга, но сроком аренды не менее пяти дней.

По указу мэра от 27 мая, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве были продлены до 14 июня включительно. При этом с 1 июня власти Москвы начали второй этап смягчения ограничений - вновь открылись предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но могут выходить на прогулки.

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