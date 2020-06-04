Собянин: все социальные обязательства перед москвичами будут выполнены в полном объеме

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Москва не собирается сокращать расходы в социальной сфере, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сегодня не уменьшается ни на копейку объем [финансирования]. И все, что запланировано и гарантировано москвичам, будет исполнено, исполнено в полном объеме. Все льготы, все выплаты, натуральные льготы, денежные - все будет исполнено. Это первое. Второе - все наши обязательства в социальной сфере, я имею в виду заработная плата врачей, учителей, работников культуры - все тоже будет исполнено в полном объеме", - сказал он.

Собянин подчеркнул, что Москва не пойдет на оптимизацию в этой сфере. "Ни за что и никогда. Мы, в конце концов, если необходимо, займем деньги на рынке, но полностью обеспечим свои обязательства", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Собянин в интервью ТАСС сообщил, что, по предварительной оценке, город потратит на решение проблем, связанных с пандемией, четверть триллиона рублей и еще полтриллиона доходов потеряет городской бюджет. Однако это, по словам Собянина, не должно сказаться на реализации крупнейших городских проектов, поскольку они могут послужить драйверами выхода экономики из спада.

В новость были внесены изменения (18:46 мск) — добавлены подробности по тексту.