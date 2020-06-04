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В МЧС предупредили о сильном ливне в Москве до конца четверга

В отдельных районах города возможны град, гроза и усиление ветра до 12-17 м/с

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном ливне в городе до конца четверга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"До конца суток 4 июня 2020 года в Москве ожидается сильный ливень", - сказал собеседник агентства. Кроме того, в главке напомнили, что в отдельных районах города москвичей ожидает гроза, град и усиление ветра с порывами до 12-17 м/с.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС продлили экстренное предупреждение о грозе и ветре, объявленное в среду. В связи с непогодой москвичам советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Управляя автомобилем, нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Находясь на улице, лучше укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Парковать автомобили лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В четверг сильный ветер в Москве повалил около десятка деревьев, несколько из них упали на дорогу.

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