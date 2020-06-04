Собор Непорочного зачатия Девы Марии в Москве возобновит публичные мессы 7 июня

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Кафедральный собор Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, принадлежащий католической Архиепархии Божией Матери с центром в Москве, возобновит допуск прихожан на богослужения 7 июня - в день Пресвятой Троицы. Об этом сообщается на сайте собора.

"В это воскресенье мы официально возобновляем служение публичных святых месс, на которых всех вас сердечно приглашаем. Однако, учитывая сохраняющийся риск заражения коронавирусной инфекцией, необходимо придерживаться определенных правил", - говорится в сообщении.

В четверг на своей странице в Facebook канцлер курии Архиепархии Божией Матери священник Игорь Ковалевский сообщил, что в московском католическом храме святого Людовика Французского "с 21 июня возобновляются святые мессы по воскресеньям", которые будут совершаться без участия хора и без музыкального сопровождения. На богослужения следует приходить в масках, также соблюдать социальную дистанцию.

Ранее Конференция католических епископов России (ККЕР) опубликовала на своем сайте письмо относительно открытия храмов для прихожан и порядка богослужений в условиях пандемии. Согласно этому письму, возобновление богослужений возможно только с письменного разрешения епископа при условии снятия властями региона ограничений на их проведение и с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Во время действия введенных из-за пандемии ограничительных мер приходы Архиепархии Божией Матери, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге, совершали богослужения без прихожан.