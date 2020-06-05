В Москве в пятницу ожидается теплая дождливая погода

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Дождливая погода с грозами ожидается в пятницу в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 19 до 21 градуса тепла, ночью температура составит 10-12 градусов. В Подмосковье в пятницу ожидается от 17 до 22 градусов тепла, ночью - от 8 до 13 градусов.

"Дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза", - говорится в сообщении Гидрометцентра. В связи с ухудшением погодных условий в московском регионе 5 июня объявлен оранжевый уровень опасности.

Скорость южного и юго-восточного ветра в столичном регионе составит 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 17 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 743 мм ртутного столба.