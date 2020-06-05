Москвичи чаще всего пользуются каршерингом по новым правилам в пределах Садового кольца

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Жители Москвы чаще всего берут в аренду автомобили каршеринга около станций метро, расположенных в пределах Садового кольца. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

С 25 мая частично началась работа сервиса во время действия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, в настоящее время в Москве каршеринговый автомобиль можно арендовать минимум на пять дней. После завершения аренды машина отправляется на полную дезинфекцию строго в соответствии с инструкциями Роспотребнадзора, уточнил заммэра.

"Самыми популярными точками аренды каршеринга стали Москва-Сити, а также станции метро "Белорусская", "Пушкинская", "Тульская". Кроме того, москвичи берут в аренду авто на пять дней и более на Озерковской набережной между "Павелецкой" и "Новокузнецкой" станциями метро и на Смоленском бульваре", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что на данный момент в Москве доступны машины пяти операторов краткосрочной аренды. Больше всего машин арендовали пользователи компании "Делимобиль", почти 50% от сегодняшнего активного парка, на втором по популярности месте оператор "Яндекс.Драйв", далее идут Belka, Youdrive и Lifcar. "Число арендованных автомобилей каршеринга на данный момент составляет около 2 тыс.", - заключили в пресс-службе.

В Москве с 29 марта введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы, парки, а для всех горожан введен режим самоизоляции. В последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемиологическая ситуация начала улучшаться. Например, с 12 мая открыты промпредприятия и стройки, с 25 мая посетителей принимают 88 из около 130 центров госуслуг, также стали доступны автомобили каршеринга, но сроком аренды не менее пяти дней.

По указу мэра от 27 мая, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня включительно. При этом с 1 июня власти Москвы начали второй этап смягчения ограничений, вновь открываются предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг, а жители города, хотя и с ограничениями, но могут выходить на прогулки.