Центры информирования по программе реновации в Москве возобновили работу

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Центры информирования по переселению в рамках программы реновации жилищного фонда с 5 июня возобновили работу в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с сегодняшнего дня все 19 центров информирования по переселению по программе реновации возобновили свою работу. Прием граждан осуществляется в строгом соответствии с предписаниями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Это предполагает соблюдение социальной дистанции, применение средств личной защиты и регулярную уборку помещений", - приводятся в сообщении руководителя столичного департамента градостроительной политики.

Программа реновации жилищного фонда утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 174 домов. Для ее реализации сформирован перечень, куда включена 431 "стартовая" площадка.