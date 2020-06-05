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Пандемия коронавируса нового типа
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Число новых случаев заражения коронавирусом в Москве три дня не превышает 2 тыс.

За сутки в столице вылечились более 2,6 тыс. пациентов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Новые 1 855 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, число новых инфицированных три дня не превышает 2 тыс. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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Суточный рост в столице опустился ниже 1%, до этого он держался на уровне 1% несколько дней. Днем ранее было выявлено 1 998 новых заразившихся в столице, 3 июня - 1 842 случая.

Всего в столице 191 069 заразившихся. Число активных случаев в столице снизилось до 90 905. За сутки в столице выписаны 2 643, всего в Москве выписали 97 358.

За сутки в столице умерли 57 человек - это самый низкий показатель с 25 мая, всего от коронавируса умерли 2 806 человек в Москве.

В новость были внесены изменения (11:03 время мск) — добавлены подробности по тексту.

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