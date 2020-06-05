Пробки в Москве достигнут восьми баллов при увеличении числа автомобилей на 470 тыс.

"Количество автомобилей на дорогах Москвы ежедневно растет, вчера по городу в течение дня передвигалось 2,65 млн авто - это всего на 15% меньше (470 тыс. - прим. ТАСС), чем в аналогичный день год назад. Увеличение количества машин на этот процент приведет к заторам и балльности до восьми баллов", - сообщили в пресс-службе ЦОДД.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Количество автомобилей на дорогах столицы увеличилось за неделю на 6% и достигло 2,65 млн в сутки. Увеличение числа машин еще на 470 тыс. приведет к восьмибалльным пробкам, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Там уточнили, что на этой неделе количество автомобилей выросло на 6% по сравнению с прошлой.

В Москве с 29 марта введен режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. В результате чего были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, стали недоступны для прогулок парки. Однако в последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемическая ситуация начала улучшаться. Например, с 12 мая открылись промпредприятия и стройки, с 25 мая посетителей начали принимать 88 из около 130 центров госуслуг, также стали доступны автомобили каршеринга, но сроком аренды не менее пяти дней.

По указу мэра от 27 мая, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве были продлены до 14 июня включительно. При этом с 1 июня власти Москвы начали второй этап смягчения ограничений - вновь открылись предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но могут выходить на прогулки. 5 июня в столице открылись ярмарки выходного дня.