Одиннадцатая масштабная дезинфекция дорог пройдет в Москве 6 июня

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Около 70 тыс. специалистов примут участие в 11-й масштабной дезинфекции дорог и улиц Москвы 6 июня. Об этом сообщил в пятницу заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств состоится в Москве в субботу, 6 июня. Главная цель таких тотальных дезинфекций - профилактика распространения коронавирусной инфекции. Предстоящее мероприятие будет уже одиннадцатым по счету с конца марта, будем проводить их и впредь, столько, сколько потребуется, все силы и ресурсы для этого у города имеются", - сказал Бирюков.

По его словам, в масштабной дезинфекции в субботу примут участие около 70 тыс. специалистов комплекса городского хозяйства. Им предстоит обработать более 300 млн кв. м различных площадей, в недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады. В общей сложности будет задействовано более 4,5 тыс. единиц поливомоечной техники и порядка 10 тыс. различных распылителей.

Будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. Особое внимание уделят проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, площадок перед входом в метро и зданий входных групп станций, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов.

"Кроме того, тщательно продезинфицируют общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами. Все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы", - добавил Бирюков.

При проведении мероприятия применяются дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных.