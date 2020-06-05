Специалисты выявили в центре Москвы работающую без лицензии частную клинику

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Специалисты Росздравнадзора пресекли деятельность работающей без лицензии клиники в центре Москвы, где выдавали медзаключения без осмотра врачей. Об этом сообщается в пятницу на сайте территориального органа ведомства.

"Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области в рамках рассмотрения обращения гражданина проведено административное расследование в отношении частной организации в центре Москвы, где гражданам выдавали медицинские заключения без фактического осмотра врачами-специалистами. Лицензии на осуществление медицинской деятельности организация не имела", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на прошлой неделе специалисты в рамках административного расследования изъяли документы, печати и электронные носители. Будет составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.14.1 КОАП РФ. Материалы дела будут направлены в суд.