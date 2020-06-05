"Дачные" пробки ожидаются вечером в Москве

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Пробки на нескольких крупных магистралях Московского региона в сторону дач ожидаются вечером в пятницу. Водителям стоит выезжать из столицы заранее, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

"Дачные" заторы ожидаются на шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте, а также Щелковском, Новорязанском, Ленинградском и Волоколамском шоссе. Если вам тоже за город, выезжайте до 15:00 или уже после 20:00", - говорится в сообщении.

Согласно данным портала "Яндекс. Пробки", до 15:00 заторы в Москве будут в пределах трех баллов из максимальных десяти. С 16:00 они начнут постепенно увеличиваться и к 18:00 достигнут шести баллов, а после 20:00 вернутся к прежнему показателю в три балла.