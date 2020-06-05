В Москве реконструируют не менее восьми участков набережных до 2023 года

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Не менее восьми участков набережных планируют реконструировать в Москве до 2023 года. В ходе работ будут созданы новые причалы и маршруты водного транспорта, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"До 2023 года мы планируем завершить реконструкцию не менее восьми участков набережных в Москве. Сейчас мы прорабатываем проектные решения, планируем обустроить зоны отдыха, пешеходные связи с ближайшими существующими и новыми микрорайонами, будем строить причалы для создаваемых маршрутов водного транспорта", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства города Рафика Загрутдинова.

В пресс-службе уточнили, что в 2019 году была завершена реконструкция Симоновской набережной на участке от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда, и сейчас ведется проектирование ее реконструкции от существующего участка до Третьего транспортного кольца (ТКК). Также ведется проектирование и строительство набережной Марка Шагала.

Кроме того, ведутся проектно-изыскательские работы по участку Шелепихинской набережной от Третьего транспортного кольца до Карамышевской набережной. По остальным участкам набережных ведется предпроектная работа: от Филевского парка до территории театра "Мастерская Петра Фоменко", Тараса Шевченко от ТТК до Украинского бульвара, Мневниковской поймы, Карамышевской набережной, Нагатинской поймы, от железнодорожного моста Курского направления Московской железной дороги до Братеевского каскадного парка.

"Набережные реки будут построены по новым для Москвы правилам - со значительным отступом от береговой линии, что позволит организовать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок", - добавил Загрутдинов.