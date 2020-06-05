Агитационные плакаты "Окна ТАСС" представили на онлайн-выставке в Москве

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Виртуальная экспозиция "Искусство вдохновляет на Победу" открылась в Москве, среди экспонатов представлены агитационные плакаты "Окна ТАСС". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Главархива столицы.

"Центры госуслуг "Мои документы" и Главархив столицы открыли виртуальную экспозицию "Искусство вдохновляет на Победу". На выставке представлены рисунки, стихи и письма тех, кто был готов отдать жизнь, сражаясь за Родину, и не терял свою музу даже на поле боя. Среди материалов выставки находятся и агитационные плакаты "Окон ТАСС", которые играли важное значение для поддержания боевого духа москвичей", - сказали в пресс-службе.

Первые "Окна ТАСС" были вывешены в Москве 27 июня 1941 года. Первая встреча художников, участвовавших в проекте, состоялась в художественном салоне уже через три часа после оповещения по радио о начале войны. Все они были членами Московской организации Союза художников - Павел Соколов-Скаля, Михаил Черемных, Николай Денисовский и Владимир Масленников. Было принято решение ходатайствовать перед руководством об открытии художественной мастерской по изготовлению плакатов по примеру студии "Окна Роста", работавшей в 1919-1921 годах и имевшей большой успех.

Уже на следующий день совместно с руководителем ТАСС Яковом Хавинсоном было принято решение об учреждении редакции со статусом "Реакция-мастерская военно-оборонительного плаката (по выпуску ручным трафаретным способом) "Окна ТАСС ". Уже 25 июля в редакцию записались десятки художников-добровольцев, и к 12 часам их число достигло 92, из них 75 были женщины. Работа происходила в самом центре Москвы, на Кузнецком мосту.

"Первые плакаты "Окна ТАСС" были расклеены также 27 июня на московских улицах, на вокзалах и в других людных местах. Силами 92 человек всех специальностей удалось изготовить 308 экземпляров. Встал вопрос о дальнейшем расширении мастерской. Художественная часть возросла до 40 человек. К художникам примкнули поэты - Самуил Маршак и Михаил Вершинин. Заведующим редакцией был назначен Николай Денисовский, а художественным редактором - Павел Соколов-Скаля. Все плакаты утверждались Яковом Хавинсоном и инструктором Отдела агитпропа ЦК ВКП(б) Поликарпом Лебедевым", - добавляется в материале.

Широкое и своевременное распространение плакатов имело принципиальное значение, поэтому каждое утро с фронтов приезжали специальные курьеры и забирали свежие экземпляры, нарисованные ночью.