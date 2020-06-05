Культурный проект #Москвастобой запустил онлайн-экскурсии по московскому метро

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Проект #Москвастобой, созданный столичным комитетом по туризму, совместно с Музеем Москвы и информационным порталом LIFE запустили серию онлайн-экскурсий по московскому метрополитену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

"В этом году исполнятся 85 лет со дня открытия Московского метрополитена. И поэтому проект #Москвастобой запустил цикл онлайн-экскурсий по московскому метро. В честь юбилейной даты научный сотрудник Музея Москвы Мария Калиш проведет цикл из пяти видеоэкскурсий", - говорится в сообщении.

Первая экскурсия посвящена красной ветке - первой линии Метрополитена, построенной в 1930-е годы. Зрители увидят четыре станции: "Кропоткинскую", "Чистые пруды", "Красные ворота" и "Комсомольскую".

"Вторая экскурсия познакомит с зеленой веткой. Рассказ пойдет о "Аэропорте", "Маяковской", "Театральной", "Автозаводской". Эта экскурсия уже сегодня появилась на сайте. Зрители третьего выпуска прогуляются по синей ветке: "Площади Революции", "Курской", "Бауманской" и "Электрозаводской". Она появится на сайте 11 июня", - говорится в сообщении.

В четвертом видео зрители узнают про станцию "Киевская" Филевской линии, и одноименную станцию другой ветки - Арбатско-Покровской, а также о станции "Арбатская". Последний выпуск будет посвящен станциям Кольцевой линии: "Добрынинской", "Таганской", "Комсомольской", "Новослободской".

О проекте

#Москвастобой - специальный онлайн-проект, запущенный столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте 2020 года. На сайте москвастобой.рф можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. Посетителям сайта доступны более 500 видеоматериалов: виртуальные прогулки, мастер-классы, шоу и многое другое. За время работы культурного проекта #Москвастобой его сайт посетили более 900 тыс. раз.