Распределительный подземный вестибюль появится на Курском вокзале Москвы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Железнодорожники приступили к строительству нового распределительного подземного вестибюля на Курском вокзале столицы. Работы проводятся в рамках проекта по модернизации участка Москва-Каланчевская - Москва-Пассажирская-Курская - Карачарово, необходимого для запуска будущего МЦД-4 "Апрелевка - Железнодорожная" и развития МДЦ-2 "Нахабино - Подольск", говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы МЖД.

"На Курском вокзале столицы началось строительство нового распределительного подземного вестибюля. С целью увеличения пропускных возможностей вокзала, который станет промежуточной остановкой еще и на будущем МЦД-4, предусмотрено строительство двух новых островных платформ. В настоящее время на станции Москва-Пассажирская-Курская уже ведутся подготовительные работы для возведения фундамента подземного вестибюля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общая площадь вестибюля составит почти 6 тыс. кв. м. Для удобства пассажиров его оборудуют шестью лифтами и шестью эскалаторами. Вестибюль будет иметь несколько выходов: на две новые и одну реконструируемую островные платформы, а также на улицу Казакова.