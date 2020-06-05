В Москве сильный ветер повалил более 10 деревьев

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Более десяти деревьев повалено в Москве из-за сильного ветра, одно из них упало на трамвайные пути на Дубининской улице. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Сильный ветер в Москве привел к падению более десятка деревьев. На Дубининской улице одно из них упало на трамвайные пути", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших нет.

По данным собеседника агентства, в настоящее время движение трамваев в центре столицы, нарушенное упавшим деревом, восстановлено.

Ранее в пятницу в столичном ГУ МЧС предупредили москвичей о дожде с градом и усилении ветра до 18 м/с до 22:00 мск. Накануне в Москве сильный ветер повалил около десяти деревьев, несколько из них упали на дорогу, что привело к затруднению движения автотранспорта.