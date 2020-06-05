Операторам каршеринга в Москве бесплатно продлят льготы на парковку на шесть месяцев

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Действие льготных парковочных разрешений для операторов краткосрочной аренды автомобилей по решению мэра Москвы продлят на полгода. Это позволит компаниям сократить убытки, связанные с пандемией, и сэкономить около 427 млн рублей, сообщил ТАСС в пятницу заммэра по вопросам транспорта Москвы Максим Ликсутов.

С 25 мая в столице каршеринговый автомобиль можно арендовать минимум на пять дней. После завершения аренды машина снимается с линии и отправляется на полную дезинфекцию в соответствии с инструкциями Роспотребнадзора.

"Мы обещали поддержать компании и продлить действие льготных парковочных разрешений минимум на два месяца. По решению мэра Москвы мы увеличим этот срок до шести месяцев. Парковочные разрешения операторов краткосрочной аренды будут бесплатно продлены на полгода. Экономия составит примерно 427 млн рублей", - рассказал Ликсутов.

По его словам, данная мера поспособствует восстановлению работы каршеринга в системе транспорта Москвы. "Компании сократят убытки, связанные с пандемией. Также для операторов мы, как обещали, ускорили процесс выдачи субсидий на оплату лизинговых платежей", - заключил заммэра.

Ранее сообщалось, что к моменту начала пандемии COVID-19 в Москве парк краткосрочной аренды составлял 32 тыс. автомобилей. На одну машину приходилось около восьми поездок в день, всего в 2019 году их совершено 47 млн.

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