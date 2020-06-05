Ботанический сад в Москве планируется открыть на следующей неделе

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Главный Ботанический сад Российской академии наук (РАН) будет открыт для прогулок москвичей не позднее 11 июня. Об этом в пятницу в ходе прямой линии сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В ходе прямой линии Фалькову напомнили, что Ботанический сад был закрыт по приказу Минобрнауки. Сейчас жители города собрали петиции с просьбой открыть территорию для посетителей.

"Да, такое решение мы принимали, и принимали его в логике общего развития ситуации (распространения коронавирусной инфекции - прим. ТАСС). Мы внимательно отслеживаем ситуацию, не все это решение приветствовали, но мне кажется оно было оправданным, особенно сейчас по прошествии 2,5 месяца. Мы обсуждали этот вопрос, на следующей неделе Ботанический сад откроем для посещения <...> Не позднее 11 июня сад будет открыт", - сказал министр.