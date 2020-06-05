Исследование: москвичи со снятием ограничений начинают возвращаться к привычной жизни

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Москвичи начинают постепенно возвращаться к привычной жизни, которая была нарушена ранней весной распространением в мегаполисе коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель Московского центра урбанистики Сергей Капков по итогам исследования, проведенного совместно с ТАСС экспертами Центра и аналитической компанией Habidatum.
Еженедельно специалисты исследуют блоги горожан, чтобы понять, какие темы волнуют их больше всего. По данным за неделю с 26 мая по 1 июня, большая часть публикаций в соцсетях была связана с возвращением жителей к привычной жизни. В частности, среди тем, которые нашли наибольший отклик у горожан, Капков назвал ослабление режима самоизоляции, открытие парков и зеленых зон, дождливый май и последствия ливней. "Опросы фонда "Общественное мнение" также подтверждают, что москвичи чувствуют себя более уверенно и надеются на лучшее. Если месяцем ранее всего 22% жителей Москвы думали, что пандемия идет на спад, то сегодня их уже 62%",- пояснил он.
О постепенном восстановлении жизни, по мнению руководителя Московского центра урбанистики, говорят и банковские данные, которые проанализировали специалисты. "Cогласно Tinkoff CoronaIndex, обороты продуктовых магазинов на последней неделе мая в Москве приблизились к докризисным значениям и составили 97% от уровня февраля. Жители стали тратить больше денег: потребительская активность по отношению к февралю впервые за время ограничительных мер превысила 80%",- заметил Капков.
Главные темы
Как пояснили ТАСС в Московском центре урбанистики, открытие для посещения парков столицы вкупе с возможностью гулять по графику, а также продолжение снятия ограничений с 1 июня в целом стали самыми обсуждаемыми в блогах жителей Москвы. "На неделе с 26 мая по 1 июня москвичи обсуждали снятие ограничений, открытие парков и график прогулок, следуя которому, местные жители смогут заниматься спортом и дышать свежим воздухом с минимальным риском для здоровья. При этом произошло резкое сокращение постов с анонсами онлайн-лекций, курсов, экскурсий. Также москвичи все реже обсуждают медицину и тестирования на антитела к коронавирусу - наиболее популярную тему последних недель", - рассказал собеседник агентства.
Помимо этих тем, жители столицы в районных блогах писали о благоустройстве, графике работы непродовольственных магазинов, критиковали не соблюдающих социальную дистанцию горожан, делились фотографиями природы и местных достопримечательностей, а в районе Соколиная гора активно обсуждали предстоящую реновацию, высказывали свои предложения по проекту планировки территории микрорайонов.
"В районных блогах Арбата размещали истории о времяпрепровождении в условиях самоизоляции и личном опыте борьбы с коронавирусной инфекцией. В Мещанском районе публиковали истории местных жителей-врачей, борющихся с вирусом, а в блогах Куркино делали посты о жителях-волонтерах, оказывающих помощь и занимающихся пошивом масок",- добавил представитель Московского центра урбанистики.
Лидеры мнений
На основании открытых данных о публикациях в районных блогах и реакций на них в виде лайков, дизлайков, репостов и комментариев аналитики рассчитывают индекс вовлеченности, то есть то, насколько каждый район Москвы включается в обсуждение темы коронавируса.
По данным исследования, с 26 мая по 1 июня наиболее активными оказались жители района Соколиная Гора, индекс составил 3,5, то есть более 35 пользователей из 1 тыс. просмотревших запись или пост откликнулись на нее. Далее следуют районы Вешняки - 3,4, Марфино - 3,3, Свиблово и Арбат - по 3,2. Меньше всего темой интересовались в Капотне и Ново-Переделкино, где показатель составил 1,5, а также районы Теплый Стан, Академический и Крылатское - по 1,6.
Наибольший рост индекса отмечен в районах Косино-Ухтомский - на 1,3, Левобережный - 1,24, Бирюлево Восточное - 1,2, Марьина Роща - 1,1 и Свиблово - на 1. А вот сократился он значительно в районах-лидерах предыдущей недели: в Москворечье-Сабурово - на 2,2, в Теплом Стане - на 1,5, в Замоскворечье - на 1,4, в Нагорном и Капотне - на 1,1.
"В целом на прошлой неделе индекс вовлеченности продолжал расти. Его среднее значение выросло с 1,9 до 2,1, показатель повысился в 83 районах. Рейтинговый список этой недели выглядит иначе - активность сместилась на восток и северо-восток столицы", - уточнил представитель Московского центра урбанистики.
Снижение интереса
При этом аналитики вновь отмечают снижение интереса к теме коронавируса в целом. С 18 по 24 мая в поисковой системе "Яндекс" было сделано 23,2 млн запросов по слову "коронавирус", из них 4,3 млн - в Москве. "Мы продолжаем наблюдать тренд на снижение количества запросов и низкий уровень заинтересованности у москвичей - несмотря на высокий уровень заболеваемости, всего 18,5% запросов исходит от местных жителей. Кроме того, продолжает снижаться количество упоминаний коронавируса в социальных сетях", - отметил собеседник ТАСС.
Так, с 15 по 18 мая в соцсетях было опубликовано 2 млн с долей Москвы в 20%, а 23-26 и 27-30 мая - по 1,5 млн со столичной долей в 20,4% и 20,6% соответственно. Возрастная структура авторов осталась прежней: наиболее активны пользователи от 40 до 60 лет, на втором месте авторы старше 60 лет, а меньше всего о коронавирусе пишут граждане младше 24 лет.