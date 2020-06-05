Исследование: москвичи со снятием ограничений начинают возвращаться к привычной жизни

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Москвичи начинают постепенно возвращаться к привычной жизни, которая была нарушена ранней весной распространением в мегаполисе коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель Московского центра урбанистики Сергей Капков по итогам исследования, проведенного совместно с ТАСС экспертами Центра и аналитической компанией Habidatum. Еженедельно специалисты исследуют блоги горожан, чтобы понять, какие темы волнуют их больше всего. По данным за неделю с 26 мая по 1 июня, большая часть публикаций в соцсетях была связана с возвращением жителей к привычной жизни. В частности, среди тем, которые нашли наибольший отклик у горожан, Капков назвал ослабление режима самоизоляции, открытие парков и зеленых зон, дождливый май и последствия ливней. "Опросы фонда "Общественное мнение" также подтверждают, что москвичи чувствуют себя более уверенно и надеются на лучшее. Если месяцем ранее всего 22% жителей Москвы думали, что пандемия идет на спад, то сегодня их уже 62%",- пояснил он.

На эту тему Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

О постепенном восстановлении жизни, по мнению руководителя Московского центра урбанистики, говорят и банковские данные, которые проанализировали специалисты. "Cогласно Tinkoff CoronaIndex, обороты продуктовых магазинов на последней неделе мая в Москве приблизились к докризисным значениям и составили 97% от уровня февраля. Жители стали тратить больше денег: потребительская активность по отношению к февралю впервые за время ограничительных мер превысила 80%",- заметил Капков. Главные темы Как пояснили ТАСС в Московском центре урбанистики, открытие для посещения парков столицы вкупе с возможностью гулять по графику, а также продолжение снятия ограничений с 1 июня в целом стали самыми обсуждаемыми в блогах жителей Москвы. "На неделе с 26 мая по 1 июня москвичи обсуждали снятие ограничений, открытие парков и график прогулок, следуя которому, местные жители смогут заниматься спортом и дышать свежим воздухом с минимальным риском для здоровья. При этом произошло резкое сокращение постов с анонсами онлайн-лекций, курсов, экскурсий. Также москвичи все реже обсуждают медицину и тестирования на антитела к коронавирусу - наиболее популярную тему последних недель", - рассказал собеседник агентства. Помимо этих тем, жители столицы в районных блогах писали о благоустройстве, графике работы непродовольственных магазинов, критиковали не соблюдающих социальную дистанцию горожан, делились фотографиями природы и местных достопримечательностей, а в районе Соколиная гора активно обсуждали предстоящую реновацию, высказывали свои предложения по проекту планировки территории микрорайонов. "В районных блогах Арбата размещали истории о времяпрепровождении в условиях самоизоляции и личном опыте борьбы с коронавирусной инфекцией. В Мещанском районе публиковали истории местных жителей-врачей, борющихся с вирусом, а в блогах Куркино делали посты о жителях-волонтерах, оказывающих помощь и занимающихся пошивом масок",- добавил представитель Московского центра урбанистики. Лидеры мнений

На эту тему Второй этап смягчения ограничений. Как Москва будет жить с 1 июня