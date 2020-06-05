В московском метро с появлением карты "Тройка" стало в пять раз меньше бумажных билетов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Количество бумажных билетов в обороте московского метрополитена уменьшилось более чем в пять раз с момента появления в продаже проездных карт "Тройка" и других бесконтактных способов оплаты проезда. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

"С 2013 года количество бумажных билетов в билетной системе Московского метрополитена снизилось более чем в пять раз - с 370 млн до 70 млн бумажных билетов в 2019 году. Это помогает сохранить сотни деревьев, например, за прошлый год - около 500, и защитить экологическую обстановку", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, пассажиры Московского метрополитена и МЦК приобрели свыше 7 млн карт "Тройка" с января по декабрь 2019 года - это на 21 % больше, чем годом ранее. В целом с апреля 2013 года до конца 2019 года было продано почти 30 млн "Троек".

"Каждый этап производства бумаги требует большого количества воды: по данным Института для образования в области водных ресурсов ЮНЕСКО, на один лист формата А3 уходит около 13 л жидкости. Снижение количества произведенной продукции позволят беречь полезные ресурсы. С переходом на цифровые пропуска проход в метро возможен только по транспортным картам, продажа бумажных билетов приостановлена", - напомнили в метрополитене.