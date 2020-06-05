Панды Жуи и Диндин в Московском зоопарке набрали за год по 20 кг

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Московский зоопарк отмечает годовщину прилета больших панд Жуи и Диндин в Москву из Китая и поселения их в столичном зоосаде. За год обе панды набрали примерно по 20 кг: Жуи весит около 120 кг, а Диндин - около 80 кг, сообщается на сайте Московского зоопарка.

"Год назад к нам прилетели большие панды Жуи и Диндин. Это знаковое событие, отметившее 70-летие дипломатических отношений между Китаем и Россией. Они весили около 58 и 96 кг соответственно. За год обе панды набрали примерно по 20 кг. Теперь Жуи весит около 120 кг, а Диндин - около 80 кг", - говорится в сообщении.

Диндин родилась 30 июля 2017 года в национальном природном парке "Волонг", а Жуи появился на свет 31 июля 2016 года в заповеднике "Дуцзянъянь". Сотрудники, которые сейчас ухаживают за Диндин и Жуи, проходили стажировку в китайском питомнике больших панд. Там они не только впервые познакомились со своими будущими питомцами, но и научились уходу за ними: приготовлению пищи, заботе о здоровье животных.

"Панды быстро адаптировались, чему поспособствовала и довольно мягкая зима, идеальная для знакомства с российскими холодами. Бамбуковые медведи могут спокойно переносить до минус 20 градусов, но более высокая температура для первого раза - большое везение", - отмечается на сайте зоосада.

Диндин и Жуи были выдвинуты на почетную международную премию Giant Panda Global Awards 2019. Кроме того, зоопарк получил три награды: золото в номинации "Панда-событие года" (прибытие панд в Россию), серебро в номинации "Панда-персона года" (гендиректор зоопарка Светлана Акулова) и бронзу, которая досталась Диндин как "любимой панде за пределами Китая".

Отмечается, что большие панды Диндин и Жуи пробудут в Московском зоопарке до 2034 года.