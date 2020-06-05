Два частных детсада в Москве закрыли за нарушение ограничений, связанных с коронавирусом

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Работа двух частных детских садов - на западе и востоке Москвы - приостановлена из-за нарушений. В числе выявленных нарушений - прием детей не в дежурных группах, нарушение введенных из-за пандемии ограничений на прогулки и требований к дезинфекции помещений. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Недавно в ведомство поступила жалоба о том, что воспитанники частного детского сада "Дари детям добро" гуляют во дворе жилого дома: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 1, корпус 2.

"В ходе мониторинга, проведенного специалистами территориального отдела 2 июня, установлено, что детский сад занимает первый и второй этажи жилого дома, своей территории для прогулок детей не имеет. Таким образом, несмотря на указ мэра Москвы о продлении режима повышенной готовности и ограничительных мероприятий в Москве, ОАНО "Дари детям добро" не только возобновила прием детей в детский сад, но и организовала прогулки детей на общедомовой детской площадке, территория которой была выгорожена и запрещена для посещений", - говорится в сообщении.

Управление передало детскому саду постановление о временном запрете деятельности, но учреждение продолжало работать. Поэтому специалисты управления Роспотребнадзора по Москве в присутствии представителей районной управы, полиции и Росгвардии опечатали помещения. Административные материалы переданы в Никулинский районный суд для приостановления деятельности. Установлен контроль за соблюдением временного запрета деятельности.

Также при проверке обращения жителей нарушения были выявлены в частном детском саду "Стрекоза": улица Святоозерская, 32, работа которого продолжалась, несмотря на запрет. Сотрудники управления Роспотребнадзора также обнаружили, что в учреждении нет запаса масок и перчаток, не организовано питание детей с учетом их физиологических потребностей, в туалете недостаточно санитарно-технического оборудования.

"Учитывая факт угрозы жизни и здоровью людей в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, специалистами территориального отдела был составлен протокол о временном запрете деятельности, и помещения детского сада "Стрекоза" 4 июня 2020 года были опечатаны", - отмечается в материале.